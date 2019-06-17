طارق سليمان: محمد الشناوي الأحق بحراسة المنتخب في كأس الأمم

يرى طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني للأهلي أن طارق سليمان حارس الفريق هو الأحق بالمشاركة أساسيا مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وقال سليمان في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين إن الشناوي هو الأجدر بالمشاركة في كأس الأمم، باعتباره الحارس الأساسي للمنتخب في كأس العالم إضافة إلى امتلاكه مقومات متميزة للغاية.

وأضاف مدرب الأهلي "من خلال رؤيتي الفنية للمباريات الودية للمنتخب، أعتقد أن خافيير أجيري مدرب المنتخب يفكر بقوة في الدفع بمحمد الشناوي أساسيا".

وأشار "اختيارات حراس مرمى المنتخب في كأس الأمم منطقية للغاية بوجود الثلاثي الشناوي ومحمود جنش وأحمد الشناوي".

وأتم طارق سليمان تصريحاته "عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي متميز للغاية، وقدم أداء طيبا طوال الموسم الجاري، إلا أن الإصابة أبعدته من الحسابات".