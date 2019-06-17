بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة فاروس لإعداد القيادات الشبابية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد، وجامعة فاروس لإعداد القيادات الشبابية بالإسكندرية.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن البروتوكول يهدف إلى إعداد كوادر وقيادات طلابية شابة، وإكسابهم المهارات المعرفية والقيادية والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وبناء شخصية الشباب الجامعي من خلال توفير مجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية، لتعميق الانتماء الوطني ومحاربة التطرف الفكري في أوساط الطلاب، والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف والهوية المصرية، والارتقاء بالمستوى المعرفي والفني والأخلاقي ودعم الابتكار والإبداع لدى طلاب الجامعات.

وأوضح أن البروتوكول ينص على وضع خطة تكاملية مشتركة بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة فاروس لتوعية الشباب، وإعداد قيادات شبابية تسهم في بناء الدولة، بالإضافة إلى دعم برامج ريادة الأعمال في أوساط الطلاب، حيث تلتزم الجامعة بإنشاء الكيانات المؤهلة لتنفيذ برامج معهد إعداد القادة بحلوان وقطاع الأنشطة بوزارة التعليم العالي، أسوة بنظيرتها في الجامعات الحكومية، والتنسيق بين الجامعة والمعهد في إعداد البرامج التدريبية، من حيث المحتوى والزمن، وتوفير المحاضرين والخبراء.

وقع البروتوكول والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور محمود محي الدين، رئيس جامعة فاروس.