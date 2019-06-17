جولة إعادة بين «عطية» و«فهمي» في انتخابات «المهندسين» بالغربية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، مساء أمس الجمعة، عن جولة إعادة بين المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمرشح على منصب النقيب في منافسة مع المهندس علاء فهمي رئيس مركز ومدينة سمنود وقطور السابق الجمعة المقبل، لعدم حصول أحدهما على نسبة ٥٠%؜+١ من إجمالي الأصوات.

وكانت اللجنة قد بدأت فتح صناديق الاقتراع في العاشرة صباح أمس الجمعة، بمقر نقابة المهندسين بمدينة طنطا ونادي المهندسين بمدينة المحلة الكبرى، وانتهت أعمال فرز الأصوات الانتخابية مساء أمس تحت إشراف قضائي كامل.

وتنافس 7 مرشحين من بينهم سيدة على منصب نقيب المهندسين بالغربية، وهم بترتيب الأصوات عادل عطية وعلاء فهمي وإيناس خاطر وعبده الشناوي وعلي بسطويسي وحسام طلعت وفتوح الورداني.