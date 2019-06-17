استمرار الغموض حول موعد اجتماع دول تجمع «أوبك بلس»

قالت مصادر مطلعة إن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من الدول النفطية خارج المنظمة وفي مقدمتها روسيا مازالت تحاول الاتفاق على موعد لعقد اجتماعها المقبل، ما يعني استمرار حالة عدم اليقين التي تواجهها سوق النفط العالمية قبل انتهاء فترة قرار هذه الدول خفض إنتاجها النفطي بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا بنهاية الشهر الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "بيجان نامدار زانجانه" وزير النفط الإيراني بعد محادثاته مع نظيره الروسي إنه يرغب في عقد المحادثات في إطار تجمع "أوبك بلس" خلال يوليو المقبل، مضيفة أن هذه التصريحات تمثل تقدمًا عن تصريحات الوزير الإيراني السابقة التي شدد فيها على ضرورة عقد اجتماع التجمع خلال يونيو الحالي كما كان مقررا سلفا.

وقال "زنجانة" في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإيرانية طهران "ليس لدي مشكلة في (عقد الاجتماع خلال الفترة من ) 10 إلى 12 يوليو.. لا يمكننا الاجتماع يوم 3 أو 4 يوليو. لا يعني هذا أنني أرفض هذا الموعد، لكنني لا استطيع الاجتماع في هذا الوقت".

وذكرت وكالة بلومبرج أن تصريحات "زانجانة" تشير إلى استمرار الخلاف القائم منذ شهر، والذي يعكس الخلافات السياسية بين دول "أوبك". وتحتاج دول "أوبك بلس" إلى الاتفاق على استمرار خفض الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل المؤشرات على استمرار ضعف الطلب على النفط. ويمكن أن يتواصل تراجع سعر النفط في حال عدم تمديد خفض الإنتاج.

وردًا على سؤال عن موقف وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" من اقتراح عقد الاجتماع خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو، قال زنجانة إن "ليس صاحب قرار، صاحب القرار هو أوبك ويجب أن تتوصل أوبك إلى توافق".