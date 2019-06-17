مصر واليابان توقعان اتفاق استكمال منحة إنشاء مبنى جديد فى «أبو الريش»

«الاستثمار»: المشروع يخدم 90 ألف مريض سنويا

وقعت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والتعليم، اليوم، اتفاق زيادة الدعم المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، لمستشفى أبو الريش للاطفال ليصل إلى 18 مليون دولار (306 ملايين جنيه)، بحسب بيان من الاستثمار أمس.

وينص الاتفاق على استكمال منحة انشاء ملحق للعيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش الجامعى لعلاج الأطفال بالمجان.

ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، على الخطابات المتبادلة للمنحة، ووقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأكاهيرو إيواساكى، كبير ممثلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» فى مصر، على اتفاق المنحة لتنفيذ المشروع.

وقالت نصر إن المنحة تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الطبية التى تقدم للأطفال المرضى من ذوى الأسر محدودة الدخل وغير القادرين، فبالإضافة إلى إنشاء الملحق سيتم تجهيزه بالمعامل والأدوات الطبية اللازمة، والاستفادة من الخبرات اليابانية فى تعزيز قدرات الكادر الطبى، موضحة أن المشروع سيخدم نحو 90 ألف مريض سنويا.

وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتفاوض مع شركاء التنمية فى توفير تمويلات تدعم الاستثمار فى العنصر البشرى فى مجالات الصحة والتعليم ودعم مشروعات الوزارات المعنية فى هذا المجال خاصة فى الصحة والتعليم وتوجيه القيادة السياسية بضخ استثمارات مستمرة تعمل على تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة المصريين فى جميع المجالات خاصة فى الصحة والتعليم.

وأكد وزير التعليم العالى، أن المنحة ستساهم فى تقليل الزحام على المستشفى وتقليل قوائم الانتظار من الأطفال الذين يأتوا من جميع أنحاء الجمهورية.

وقال «نوكى» إن اليابان ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لمشروع مستشفى أبو الريش للاطفال، لأنه يساهم فى أحداث فرق فى الرعاية الصحية للأم والطفل، مضيفا «زورت مستشفى ابو الريش بعد اسبوعين من تسلم ى عملى كسفير لليابان وكنت سعيدا جدا».

وأوضح أن 2019 عاما مهما جدا للعلاقات المصرية اليابانية حيث تتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى وتستضيف اليابان قمة مجموعة العشرين فى نهاية يونيو الحالى، ومؤتمر التيكاد فى نهاية أغسطس المقبل، «نأمل أن تلعب مصر دورا رئيسيا فى كلا المؤتمرين، ويعد تحقيق التغطية الصحية الشاملة أحد أهم أولويات جدول الأعمال».

وأضاف إيواساكى، أن محفظة التعاون مع مصر وصلت إلى 2.4 مليار دولار فى عدة مشروعات فى مجالات الطاقة والاثار والتعليم والصحة والطيران المدنى والرى.

وعلى جانب آخر دعت وزيرة الاستثمار إلى زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر فى ظل وجود 106 شركات يابانية فى مصر، وشهد العام المالى الماضى 2017 ــ 2018 زيادة فى الاستثمارات اليابانية بنسبة 74 % عن العام السابق له 2016 ــ 2017.