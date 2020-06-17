قال وزير الري والموارد المائية والري السودانية، ياسر عباس، إن السودان طرف أصيل في التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأكثر تأثر من السد، على اعتبار أنه يبعد 15 كيلو متر من الحدود السودانية الإثيوبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن موقف السودان من البداية إلى الآن يعتمد على مبدأ أساسي هو ضمان حق الدول المتشاطئة في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه ولكن بغير إحداث ضرر ذي شأن على الآخر، فكان السودان من البداية يدعم سد النهضة وحق إثيوبي في التنمية وتوليد الكهرباء لكن دون إحداث ضرر جسيم.

وذكر أن اليوم تم عقد الاجتماع السابع في المفاوضات الثلاثية "وكانت الأجواء إيجابية جدا وأخوية، كلنا أخوة نشرب من نفس النهر نسمعها مرارا وتكرارا من الأخوة في مصر وإثيوبيا" على حد تعبيره.

وأضاف أنه بصورة مجملة تم التوافق على معظم المسائل الفنية، بين 90 و95% متعلقة بالملء الأول في الظروف العادية والجفاف والأوقات ممتدة الجفاف والتشغيل المستمر ولكن تبقت بعض النقاط القليلة الفنية وفي رأيي يمكن التوافق حولها، لم تحسم بعد لكنها ليست من النقاط المعقدة

التشغيل المستمر لسد النهضة كيف يكون، وتفاصيل اللجنة الفنية المشتركة من الدول الثلاث في المستقبل.

واستدرك وزير الري السوداني: لكن كان هناك تباين كبير في مواقف الدول في الجوانب القانونية، فيما يتعلق بمدى إلزامية الاتفاقية بعد التوقيع، وهل هي لملء وتشغيل سد النهضة فقط أم بتقاسم المياه، وما هي آلية فض النزاعات.

وأشار إلى أن حل هذه الأمور العالقة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات.