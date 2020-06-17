قال وزير الري والموارد المائية والري السودانية، ياسر عباس، إن السودان طرف أصيل في التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأكثر تأثر من السد، على اعتبار أنه يبعد 15 كيلو متر من الحدود السودانية الإثيوبية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن موقف السودان من البداية إلى الآن يعتمد على مبدأ أساسي هو ضمان حق الدول المتشاطئة في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه ولكن بغير إحداث ضرر ذي شأن على الآخر، فكان السودان من البداية يدعم سد النهضة وحق إثيوبي في التنمية وتوليد الكهرباء لكن دون إحداث ضرر جسيم.
وذكر أن اليوم تم عقد الاجتماع السابع في المفاوضات الثلاثية "وكانت الأجواء إيجابية جدا وأخوية، كلنا أخوة نشرب من نفس النهر نسمعها مرارا وتكرارا من الأخوة في مصر وإثيوبيا" على حد تعبيره.
وأضاف أنه بصورة مجملة تم التوافق على معظم المسائل الفنية، بين 90 و95% متعلقة بالملء الأول في الظروف العادية والجفاف والأوقات ممتدة الجفاف والتشغيل المستمر ولكن تبقت بعض النقاط القليلة الفنية وفي رأيي يمكن التوافق حولها، لم تحسم بعد لكنها ليست من النقاط المعقدة
التشغيل المستمر لسد النهضة كيف يكون، وتفاصيل اللجنة الفنية المشتركة من الدول الثلاث في المستقبل.
واستدرك وزير الري السوداني: لكن كان هناك تباين كبير في مواقف الدول في الجوانب القانونية، فيما يتعلق بمدى إلزامية الاتفاقية بعد التوقيع، وهل هي لملء وتشغيل سد النهضة فقط أم بتقاسم المياه، وما هي آلية فض النزاعات.
وأشار إلى أن حل هذه الأمور العالقة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات.