بومبيو يلتقي سرا مسؤولا صينيا بارزا في هاواي

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع مسؤول صيني بارز في هاواي، اليوم الأربعاء، على الرغم من أن الجانبين لم يكشفا عن معلومات بشأن جدول أعمال الاجتماع الذي يأتي في ظل أسوأ توترات بين العملاقين الاقتصاديين.



وجاء الإعلان عن الدبلوماسية السرية فقط في بيان بشأن جدول أعمال بومبيو.



يذكر أن الاجتماع المقرر مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي، الذي يشغل أيضا منصب مدير الشؤون الخارجية الصيني، سيكون اجتماعا مغلقا أمام الصحافة.



وذكر موقع "بوليتكو" الإخباري أن بومبيو لم يصطحب أي صحفيين معه.



وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" فيما يتعلق بالاجتماع إنه سيتناول مناقشة مجموعة من القضايا، إلا أن الغرض الرئيسي من الاجتماع هو إجراء مناقشة وجها لوجه ليتمكن كل جانب من توضيح مواقفه.



ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها وسط خلافات بشأن فيروس كورونا المستجد والتجارة وعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي وهونج كونج والتوترات البحرية في بحر الصين الجنوبي.