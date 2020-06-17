وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد أهمية وجود القوات الأمريكية في ألمانيا

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أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، انيجريت كرامب-كارنباور، أهمية وجود القوات الأمريكية في ألمانيا بالنسبة للأمن في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي (ناتو) بوجه عام.

وخلال ندوة في مؤسسة كونراد اديناور، قالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء:" هؤلاء الجنود موجودون في ألمانيا وفي أوروبا كضمان أمني بالنسبة للجميع في حلف ناتو وللحلف بأكمله".

في الوقت نفسه، قالت كرامب-كارنباور إن وجود هذه القوات مهم أيضا بالنسبة لأمن الولايات المتحدة نفسها، وهم موضع ترحيب كبير جدا.

تأتي هذه التصريحات من كرامب-كارنباور ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه سحب 10 آلاف جندي أمريكي من القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا والبالغ عددها حاليا 34 ألف و500 جندي.

وعزا الرئيس الأمريكي هذه الخطوة إلى رفض الحكومة الألمانية رفع نفقاتها الدفاعية إلى القدر الذي يحقق هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي وضعه الحلف لنفسه.

ويتمثل هذا الهدف في اقتراب النفقات الدفاعية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي بحلول 2024 من 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو.

واعترفت الوزيرة الألمانية بأن العلاقات الألمانية الأمريكية تمر بـ "فترة عصبية بعض الشيء" في الوقت الراهن " عبر صوت صاخب أو آخر".

وأكدت كرامب-كارنباور أن حلف ناتو " ليس منظمة تجارية والأمن ليس سلعة، فالناتو تأسس على التضامن والثقة".