سارة الطباخ تحذر الشرنوبي بعد تعاونه مع روتانا في «قلبي ارتاح»

حذرت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة "إيرث برودكشن"، الفنان محمد الشرنوبي، بعد مخالفته لقرارات اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما، وذلك بالتوقيع مع شركة "روتانا".

قالت سارة الطباخ إن التحذير وفقا للاتفاق الأخير الذي تم برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما بتاريخ 16 فبراير 2020، بإلزام الفنان محمد الشرنوبي بتنفيذ عقده معها، وتسليمها توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري، إلا إن "الشرنوبي" وقع منفردا لتسويق الأغنية مع شركة "روتانا" وعندما تم التواصل مع المسئوليين بالشركة أكدوا لها أن "الشرنوبي" أبلغهم بأنه فسخ العقد، وهذا لم يحدث، لذلك كان من الضروري تنبيه الشركات إلى ما يردده الشرنوبي حرصا على حقوق الشركة والعلاقة المتميزة مع مختلف الشركات.

كما نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "تحذر المنتجة سارة الطباخ مدير شركة إيرث برودكشن أن أي تعاون من أي نوع كان مع المدعو / محمد الشرنوبي من تعاقدات تتضمن تعاقدات الآتي فى كافة أنحاء الوطن العربي أو غيرها: تمثيل (سينما - دراما - مسرح بأجر أو بدون أجر)، غناء (إنتاج - توزيع أو ترويج - إذاعة أغاني أو فيديو كليب بأجر أو بدون أجر)، إقامة حفلات (أون لاين - مباشرة - حفلات و جالسات خاصة - بأجر أو بدون أجر)، تعاقد عن حملات إعلانية (تليفزيونية - ديجيتال - بأجر أو بدون أجر)، تسويق أو إدارة أو تسويق حسابات السوشيال ميديا (فيس بوك - تويتر - إنستجرام - تيك توك -سناب شات وأي مواقع توصل اجتماعي أخري بأجر أو بدون أجر)، أو إدارة قناة اليوتيوب المنشأة باسم المدعو /محمد الشرنوبي، يعد تعدياً على حقوق الملكية لشركة إيرث برودكشن، حيث إنها صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة كافة أعمال المدعو / محمد الشرنوبي وصاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لكافة أعماله وفقاً للتعاقد المبرم معه والموثق بنقابة المهن الموسيقية والساري لسنوات مقبلة".

"لذلك لزم التنويه وإعلام كافة الجهات الرسمية وكافة شركات الإنتاج وتحذر المدعو / محمد الشرنوبي - لإخلاله بالتعاقد، وننبه بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعد على الحقوق الحصرية لشركة إيرث برودكشن عن طريق المستشار القانوني للشركة الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، ويعتبر هذا التنويه والتحذير إعلام للكافة، مع احتفاظ الشركة بكافة حقوقها الأخرى".