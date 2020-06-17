متحف أمستردام يشتري رسالة نادرة بخط يد فان جوخ وبول جوجان

حصل متحف فان جوخ في العاصمة الهولندية أمستردام على رسالة نادرة صاغها الرسامان فنسنت فان جوخ وبول جوجان يصفان فيها زيارتهما لبيوت الدعارة معا.

وقال المتحف اليوم الأربعاء إن مؤسسة المتحف اشترت الرسالة، التي يعود تاريخها إلى عام 1888 الميلادي وتشكل قطعة أثرية مهمة من حيث تاريخ الفن، في مزاد في باريس مقابل نحو 200 ألف يورو (224 ألفا و600 دولار).

وكتب الرسالة الهولندي فان جوخ (1853-1890) وزميله الفرنسي جوجان (1848-1903) إلى صديقهما الفنان الفرنسي إميل برنار.

وفي النص، الذي يصفه المتحف بأنه "حوار" بين الفنانين، يتناوب الرسامان سرد تفاصيل عن إقامتهما في جنوب فرنسا.

وتمت كتابة الرسالة بعد فترة وجيزة من انتقال جوجان إلى "البيت الأصفر" في آرل في نوفمبر 1888، حيث حلم فان جوخ بإنشاء مستعمرة فنية خيالية.

وكان هذا البيت الأصفر موضوعا لإحدى لوحات فان جوخ. وقال المتحف "خلال هذه الفترة، عاش فان جوخ وجوجان معا وعملا بلا كلل على رؤيتهم للفن الحديث، بالإضافة إلى التفكير في مكانهما في مستقبل هذا الفن".

وأضافت أن "حوارهما الفني في ذلك الوقت كان متواصلا، واستمر أحيانا خلال ترددهما على بيت الدعارة وكذلك في هذه الرسالة".

وانتهت العلاقة المتوترة بين الرسامين بشكل مأساوي عندما قطع فان جوخ جزءا من أذنه خلال نوبة اضطراب نفسية. وسوف يعرض المتحف الرسالة في وقت لاحق من هذا العام.