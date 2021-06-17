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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع قوة الدولار، لكن الخسائر كانت محدودة بفعل الهبوط القوي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وفي بداية التعاملات، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر أغسطس، بنسبة 0.4%، ليسجل 74.12 دولار للبرميل.

وكان الخام القياسي وصل لأعلى مستوياته منذ أبريل عام 2019 في الجلسة السابقة.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر يوليو، بنسبة 0.4%، مسجلاً 71.88 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي سجل أمس الأربعاء، أعلى مستوياته منذ أكتوبر عام 2018.

تعرض الذهب الأسود لضغوط مع قوة الدولار الأمريكي على خلفية تكهنات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع معدل الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023.

وتجعل الورقة الخضراء القوية أسعار النفط المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب على الخام.

وقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي مساء أمس، الموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما بعد الجائحة إلى 2023، مرجعا ذلك إلى تحسن الوضع الصحي.

وشدد الفدرالي على تعهده بانتظار "مزيد من التقدم الكبير" قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل.

ولا تعني النبرة الجديدة تغيرا وشيكا في السياسة، فقد أبقى الفدرالي على أسعار الفائدة قرب الصفر، قائلا إنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر لدعم التعافي الاقتصادي.

ويشير متوسط توقعات صناع السياسات الآن إلى أن أول زيادة في أسعار الفائدة قادمة في 2023 بدلا من 2024.