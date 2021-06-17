ماليزيا تسجل 5738 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الخميس تسجيل 5738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 678 ألفا و764 حالة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن الدكتور نور هشام عبدالله مدير عام الوزارة القول، في تدوينة على موقع تويتر، إن ولاية سيلانجور مازالت الأعلى تسجيلا لحالات الإصابة، حيث سجلت 1858 حالة.

وسجلت العاصمة كوالالمبور 641 حالات إصابة جديدة.

وكان وزير الدفاع الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، قد أعلن الجمعة الماضي تمديد قيود الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين لمواجهة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال يعقوب في بيان له إن العمل سيستمر بالمرحلة الأولى من قيود الإغلاق حتى الـ28 من يونيو الجاري، بدلا من الـ14.