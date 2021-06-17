رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن اليونان المحطة التالية لخطة الإنعاش الاقتصادي الوطنية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي الوطنية المدعومة من الاتحاد الأوروبي في اليونان.

وأضافت دير لاين -خلال كلمة لها ألقتها اليوم من أثينا إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حسبما نقلت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية -على موقعها الإلكتروني- أن المفوضية الأوروبية قد أعطت الضوء الأخضر لخطة الإنعاش الوطنية لليونان؛ وهي خطة تخص الشعب اليوناني وستستهم في تحول الاقتصاد اليوناني.

كما أوضحت المسئولة الأوروبية أن تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي في اليونان، ستجعل البلاد تطبق إصلاحات هيكلية وستغدو أقوى من أي وقتٍ مضى، واصفةً الخطة "بالطموحة وطويلة الأمد".

من جانبه أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالخطة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.