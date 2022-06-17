الكرملين يعلن تأجيل كلمة بوتين في منتدى سان بطرسبورج بسبب هجمات إلكترونية

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الجمعة، تأجيل خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي لمدة ساعة بسبب هجمات إلكترونية.

وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر تأجيل خطابه في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي لمدة ساعة بسبب الهجمات الإلكترونية.

وأضاف:" لقد بدأت هجمات الكترونية ضخمة جدا منذ مساء أمس الخميس على نظام الاعتماد للمنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرج"، مشيرا إلى تعطيل قاعدة بيانات في نظام الاعتماد ونظام القبول. وتابع بيسكوف:" يعمل المتخصصون حاليا على حل هذه المشكلة، وهي قابلة للإصلاح، وسنصلح كل شيء، ولكن الأمر يستغرق وقتا".

ويعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين، في مدينة سانت بطرسبورج في الفترة ما بين 15 إلى 18 يونيو الجاري.