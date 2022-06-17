المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل: "نعلم جميعا أن الأوكرانيين مستعدون للموت من أجل المنظور الأوروبي. نريدهم أن يحيوا الحلم الأوروبي معنا".



وأضافت أنه يجب منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام للتكتل على أساس أنه "لايزال يجب القيام بعمل مهم"، مشيرة إلى الإصلاحات المختلفة المطلوبة للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي.



وتابعت بالقول إن أوكرانيا يجب أن تحقق تقدما في مجالات الاقتصاد وتعزيز سيادة القانون والحقوق الأساسية ومكافحة الفساد.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة إنه "يشيد" بقرار المفوضية.



وفيما يتعلق بمولدوفا، قالت فون دير لاين إن "اقتصاد (البلاد) وإدارتها العامة بالخصوص تتطلب تحسينا كبيرا".



وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية أواخر شهر شباط/فبراير الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير، قدمت مولدوفا وجورجيا طلبيهما.



وبناء على توصية المفوضية الأوروبية، أصبح على زعماء الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما في هذا الصدد.



ومن الممكن أن يصدر القرار في هذا الشأن الأسبوع المقبل عندما يجتمع زعماء التكتل خلال قمة مزمعة في بروكسل.