 كشف ملابسات تداول منشور عن تعرض سيدة لسرقة هاتفها بحلوان - بوابة الشروق
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كشف ملابسات تداول منشور عن تعرض سيدة لسرقة هاتفها بحلوان

نهاد القادوم
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 3:38 ص | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 3:38 ص

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات تداول منشور على موقع «فيسبوك»، متضمناً تعرض سيدة لسرقة هاتفها المحمول بمنطقة حلوان.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور مدعوم بصورة على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، متضمناً تضرر أحد الأشخاص من تعرض شقيقته لسرقة هاتفها المحمول من قِبل أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

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