رئيس هيئة تنمية الصعيد: إنشاء محطة شتلات القصب في أسوان تكلف 300 مليون جنيه

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن إنشاء محطة إنتاج شتلات القصب في كوم أمبو بمحافظة أسوان، تكلف حوالي 300 مليون جنيه، موضحا أنها يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.



وأوضح صالح، أن هيئة تنمية الصعيد تتعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء محطات إنتاج شتلات القصب من أجل تحقيق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزراعين وتحقيق الاكتفاء من سلعة استراتيجية.



وجاءت هذه التصريحات على هامش تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، يرافقهم اللواء أ.ح كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض القيادات، أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب فى كوم أمبو.



وتاتي إقامة المحطة المخصصة لإنتاج شتلات قصب السكر بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج؛ ما يحقق مردود اقتصادي إيجابى للمزراعين ورفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وتعد محطة إنتاج شتلات قصب السكر بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر.