أزهر مطروح: لا شكاوى من أسئلة امتحان مادة الأحياء

قال عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لم تتلق أية شكاوي بشأن صعوبة أسئلة مادة الأحياء.

جاء ذلك خلال تفقده لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمعهد النموذجي، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات.

وتم التأكد من وضوح الأسئلة للطلاب وخلوها من الغموض، مؤكدا أن النقاط التي قد تكون صعبة بالنسبة للبعض هي مقصودة لتمييز الطالب المتفوق والمجتهد في المذاكرة، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.