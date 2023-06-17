 أم كلثوم تغني بصحبة مسرح الساقية للعرائس في عيد الأضحى - بوابة الشروق
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أم كلثوم تغني بصحبة مسرح الساقية للعرائس في عيد الأضحى


نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 8:45 م | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 8:45 م

أعلن مركز ساقية الصاوي الثقافي عن حفل غنائي لأم كلثوم تغني خلاله أغنية "ألف ليلة وليلة" و"أغدًا ألقاك"، بصحبة مسرح الساقية للعرائس فى عيد الأضحى المبارك يوم 29 يونيو الجاري.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون.

يذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تعرض الساقية حفل أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريا في الخميس الأول من كل شهر.

 

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