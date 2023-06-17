وزير التعليم العالي: نستهدف خريج جامعي يناسب الجمهورية الجديدة

محافظ الإسماعيلية: نريد جامعة لها تأثير على المدن والمجتمع ولا تمنح شهادات تخرج فقط.. ورئيس جامعة قناة السويس: نؤمن بحياة جامعية متزنة تشمل ممارسة الأنشطة

عمر فارس:

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، للوقوف على إنشاءات مباني الجامعة الجديدة والمدرجات والمعامل وقاعات المحاضرات، واطلع على محتوى بعض المقررات الدراسية، مناقشا أعضاء هيئة التدريس فيها ومدى تطويرها بما يتناسب مع الوظائف الجديدة.

وشارك الوزير مجموعة من الطلاب محاضرتهم، موجها إياهم بأن تكون المحاضرة تفاعلية بينهم وبين مدرس المادة ولا تقتصر على تلقي المادة العلمية فقط، بل وتمتد إلى التحليل وطرح الأسئلة والاستفسارات.

وقال عاشور، إن الجامعة تنمي الطالب في كافة المجالات والثقافات ولا تقتصر على التعليم الجامعي فقط، لأننا نستهدف خريج يناسب الجمهورية الجديدة.

وتابع: "كنت حريصا خلال جولتي التفقدية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الوقوف على أسلوب التدريس والتفاعلية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكيفية تعلم الطالب إعداد مشروعات بحثية، فضلا عن حرصي عاى أماكن ممارسة الأنشطة الرياضية وسعدت حين تفقدتها ووجودت الطلاب بالفعل يمارسون الرياضة".

من جهته، قال اللواء شريف فخري، محافظ الإسماعيلية، إن الجامعة تغير من المدن ويكون لها تأثير على أبعاد المجتمع بالكامل ولا تقتصر الجامعة على منح الطالب شهادة فقط، وأنه ينتظر من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الجديدة أن يكون لها بصمة.

وطالب المحافظ بالاهتمام بالأنشطة التعليمية، مؤكدا أن رئيس جامعة قناة السويس ونائبه لا يبخلان على الطلاب بأي شى، موجها حديثه للطلاب: "ضعوا بصمة لتكون للدفعة الأولى ذكرى واسم في محافظة الإسماعيلية".

فيما قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إن أشخاصا كثيرين تحملوا ضغطا كبيرا لكي تكون جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الجديدة على ما هي عليه الآن.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب مشروعات الجامعات الأهلية، مؤكدا أن تلك الجامعات تضمن توفير فرص تعليم جيدة وقوية حتى عام 2050، واعدا الحضور بأن تكون جميع الإمكانيات متوفرة للطلاب العام الجامعي المقبل.

وأشار إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ستقدم تعليما جيدا من منظور تنافسي سيكون أفضل من جامعة قناة السويس الأم، مضيفا: "لا أؤمن بالتعليم فقط وإنما بحياة جامعية متزنة تشمل ممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية والمسرح والرياضة".