أمين عام الجهاد الإسلامي: المقاومة تقود إسرائيل نحو الدمار

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، اليوم السبت، أن "جبهة المقاومة، بدعم من إيران، قادت إسرائيل إلى عملية الانجراف نحو الدمار".

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية عن النخالة قوله خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف صباح اليوم في طهران، إن "جبهة المقاومة وبدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادت العدو الصهيوني إلى عملية الانجراف نحو الدمار".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية أكثر استقرارًا من أي وقت مضى في مواجهة ضغوط الدول المختلفة"، مشيرا إلى أنه "في الحرب الأخيرة، تم ممارسة الكثير من الضغوط علينا من قبل الكيان الصهيوني، هاجم وقصف العدو المنازل السكنية لكننا تمكنا من مقاومة هذه الحرب".

ولفت إلى أن "المقاومة في الضفة الغربية لم تتوقف وما زلنا نشهد استمرار المقاومة في جنين ومدن أخرى في هذه المنطقة"، وقال: "اليوم العدو الصهيوني مضطر لإرسال 60 ألف جندي لحماية مستوطناته على حدود الضفة".

بدوره ، أوضح قاليباف أن "فلسطين اليوم هي النقطة الأولى لجبهة المقاومة وأهم قضية للعالم الإسلامي"، مضيفاأن "جميع المناطق المحتلة أصبحت اليوم غير آمنة للكيان الصهيوني".

وشدد على الوحدة وتطوير القدرات للاقتراب من النصر النهائي يوما بعد يوم ، قائلا: "سنرى قريبًا وجه جبهة المقاومة أقوى مما كان عليه في الماضي".