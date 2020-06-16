لافروف: انضمام مصر والسعودية والإمارات والجزائر لـ«بريكس» سيثري المجموعة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن انضمام مصر والسعودية والإمارات والجزائر لمجموعة "بريكس"، سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي.

وقال لافروف ـ في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت ـ إن انضمام أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" من ممثلين كبار للحضارة العربية والإسلامية سيصب في مصلحة تقوية ودعم التعددية القطبية التي نتحدث عنها وتتشكل الآن.. مضيفا أن المرشحين الفعليين كلهم يتمتعون بتأثير قوي، فمصر والسعودية والإمارات والجزائر جميعهم من بين قيادات العالم العربي والإسلامي وانضمامهم سيثري مجموعة بريكس، مؤكدا استعداد بلاده لاتخاذ القرار بأسرع ما يمكن.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، أوضح لافروف أن واشنطن وحلفاءها يمارسون الضغط على جميع دول العالم بدون استثناء بما في ذلك حلفاء روسيا.. مضيفا أن الغرب يحاول التمسك بالهيمنة على دول العالم والعيش على حساب الآخرين.

وأثنى وزير الخارجية الروسي على العلاقات الروسية ـ العربية، والتعاون المثمر مع العالم العربي.

وأشار لافروف في الوقت نفسه إلى أنه في حال شكل وجود مقاتلات "إف 16" في أوكرانيا خطرا على روسيا، فإن الرد سيكون عسكريا تقنيا.