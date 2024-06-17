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مندوب روسيا: موسكو لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 10:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 10:07 ص

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على بيونج يانج في مجلس الأمن الدولي، على غرار فريق خبراء لجنة العقوبات.

ومنعت روسيا، في 28 مارس الماضي، اعتماد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي، يقضي بتمديد عمل لجنة مجلس الأمن رقم 1718 بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمدة عام واحد، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وانتهى تفويض اللجنة، في 30 أبريل الماضي. وفي الأول من مايو الماضي، قالت 50 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، إنها تدرس بدائل لضمان استمرار المراقبة "الموضوعية والمستقلة" للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بعد حل لجنة الخبراء.

وقال نيبينزيا "اليوم، إذا أراد زملاؤنا الغربيون استعادة ذات الآلية أو آلية مماثلة لتوبيخ بيونج يانج في المجلس، فلن نسمح بذلك. وخارج المجلس، فإن أي محاولات لاتباع هذا المسار محكوم عليها بالفشل".

وأضاف نيبينزيا أن إنهاء التفويض أثار غضبا بين الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، لأنهم استخدموا هذه الآلية "لتشويه سمعة قيادة كوريا الشمالية".


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