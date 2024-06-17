وزير الصحة السعودي يوجه نصيحة للحجاج لأداء ما تبقى من المناسك

دعا وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الاثنين، الحجاج إلى تجنب وقت الذروة عند الخروج لأداء ما تبقى من مناسك الحج، من الساعة 11 ظهرًا وحتى الرابعة عصراً.

وحث على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والابتعاد عن الأسطح مرتفعة الحرارة، مؤكدًا أن "الحل هو الوقاية، ثم الوقاية، ثم الوقاية".

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى تسجيل 2764 حالة إجهاد حراري أول أيام العيد، وتعاملت معها فرق المنظومة الصحية لإنقاذ الأرواح وتخفيف الضرر وإسعافها، وتقديم الرعاية الصحية".

وأضاف أن الحجاج بذلوا جهداً عالياً جداً للوصول إلى المملكة لأداء فريضة الحج، متابعا: "ودورنا أن نمكّنهم بأقصى جهد ممكن، والوقاية قبل العلاج، ولا نريد أن يصل الحجاج لهذه المرحلة المتقدمة من الإجهاد الحراري، وننصح باتباع التوعية والتثقيف، مثل حمل المظلة الشمسية أثناء أداء المناسك، وشرب السوائل بانتظام".

وأشار إلى أن الوضع الصحي العام لضيوف الرحمن مطمئن، ولا يوجد أي تحديات ذات صلة بالصحة العامة، كما لا يوجد أي تفشٍ للأمراض العامة.

ومن أعراض الإجهاد الحراري وضربات الشمس، الغثيان، والصداع، والتعرق والعطس الشديد، كما حذرت وزارة الصحة من الإجهاد العضلي الذي يحدث للحاج بسبب كثرة التنقل والسير لمسافات طويلة، ودعت للوقاية منه بالحصول على الراحة بعد انتهاء كل منسك، وتجنب حمل أشياء ثقيلة، وارتداء أحذية مريحة، وشرب كمية كافية من الماء قبل أداء المناسك.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أن المشاعر المقدسة تسجل اليوم الاثنين أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بدرجة قد تصل لـ 49 درجة مئوية.

ويؤدي مناسك الحج لعام 1445 نحو 8ر1 مليون حاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات وتعاون بين جميع الهيئات.