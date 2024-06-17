تراجعت أسعار النفط بعدما سجلت أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أوائل أبريل الماضي، حيث قام المتداولون بتقييم مجموعة من البيانات من الصين التي أظهرت تباطؤ التوسع الصناعي خلال مايو الماضي، فيما تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي صباح اليوم بأكثر من 82 دولارا للبرميل، بعد تسجيله مكاسب أسبوعية بنسبة 8ر3 % خلال الأسبوع الماضي، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي قرب 78 دولارا للبرميل.

وسجل الناتج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة نموا أبطأ، وتراجعت عملية تكرير النفط إلى أدنى مستوى لها خلال العام الجاري بعد إغلاق المزيد من المصانع للصيانة.

ومن المتوقع أن يكون نشاط تكرير النفط في الصين ثابتا أو منخفضا خلال العام الجاري، لأول مرة منذ عقدين باستثناء الانكماش في عام 2022 بسبب جائحة كوفيد - 19، بحسب معظم مراقبي السوق الذين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم.