نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطري

أجرى الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للاطمئنان على سير الامتحانات بكليات طب قصر العيني، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري، برفقة عمداء هذه الكليات ووكلائها، وذلك ضمن الامتحانات، التي يؤديها نحو 250 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية الامتحانات وانتهائها، والجداول المُعلنة بالكليات.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور أحمد رجب على تطبيق آليات تنظيم الامتحانات، والإجراءات المتبعة لضمان الانضباط وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، والتأكد من التزام الكليات بتطبيق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الجامعة، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي الهمم ووجود من يعاونهم.

وشدد الدكتور أحمد رجب، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والتي يجب أن تراعي تنوع الأسئلة، وتقيس المهارات والمعارف، مع ضرورة التعامل الحازم مع أية محاولات للغش داخل اللجان.

وأشاد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، خلال جولته، بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والدور المحوري الذي تلعبه الإدارات في الإشراف والمتابعة، بما يعكس صورة حضارية وانضباطًا أكاديميًا يتماشى مع مكانة جامعة القاهرة كواحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في المنطقة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وجه بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الجامعة بشأن الامتحانات، والتي تضمنت آليات طباعة أوراق الأسئلة وتأمين سريتها وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع الأوراق، ومنع الهواتف المحمولة، وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة، وضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أي مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالة طارئة، وبما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

كما وجه، عمداء الكليات، بضرورة البدء في أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وتفعيل دور لجان الممتحنين، وسرعة إعلان النتائج بعد انتهاء عمليات الرصد والمراجعة الدقيقة.