محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير معبد إسنا والمنطقة المحيطة لإعادتها إلى الخريطة السياحية



تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، خلالها أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة معبد إسنا والمناطق المحيطة به، بدءًا من كورنيش النيل وصولًا إلى المعبد والشوارع المؤدية إليه.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحافظة في 12 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تهدف إلى إحداث نقلة نوعية تعيد لمعبد إسنا والمنطقة المحيطة به بريقها التاريخي وتتناسب مع الطابع المعماري المميز للمدينة.

وتشمل الأعمال الجارية تطوير المباني المحيطة، ورفع كفاءة السوق السياحي وشارع البازارات، إلى جانب تجديد المرسى السياحي وإعادة تأهيل قيسارية إسنا التراثية.

كما أوضح المحافظ أن المشروع يستهدف رفع كفاءة الكورنيش وتحديث البنية التحتية، بما في ذلك استكمال أعمال الصرف الصحي وتركيب بلاط الإنترلوك، والبدء في تطوير المرسى السياحي بما يخلق فرص عمل جديدة لأبناء المدينة.

وأشار عمارة، إلى أنه في إطار تسهيل زيارة المعبد أمام الجميع، تم تركيب مصعد كهربائي لتقليل فرق المنسوب بين الشارع ومدخل المعبد، بما يسهم في تيسير حركة الزوار وخاصة ذوي الهمم وكبار السن.

وأكد عمارة، أن مدينة إسنا بموقعها وتاريخها الغني الذي شهد مرور حضارات متنوعة من الرومانية إلى الإسلامية، تستحق هذا الاهتمام، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه الأعمال هو إعادة الوجه الحضاري للمدينة وتعزيز مكانتها كوجهة للسياحة الثقافية المستدامة، بما يوفر تجربة سياحية متكاملة ومتميزة تعيد إسنا إلى مكانتها المستحقة على الخريطة السياحية لمصر والعالم.