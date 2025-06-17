 وكالة مهر: دوي انفجار شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة مهر: دوي انفجار شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 6:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 6:52 ص

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

وأظهرت مقاطع مصورة، تصاعد الدخان الكثيف جراء انفجارات قبل دقائق في شرق العاصمة طهران.

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