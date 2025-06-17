وكالة مهر: دوي انفجار شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران

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أفادت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران.



وأظهرت مقاطع مصورة، تصاعد الدخان الكثيف جراء انفجارات قبل دقائق في شرق العاصمة طهران.