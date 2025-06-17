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أعلن الجهاز الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من النسخة الجديدة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد الترجي التونسي مع فلامنجو البرازيلي في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية، بجانب تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي.

تشكيل فلامنجو ضد الترجي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: أجوستين روسي.

خط الدفاع: جويرمو فاريلا - ليو أورتيز - ليو بيريرا - أيرتون لوكاس.

خط الوسط: جورجينو - إريك بولجار - جيورجيان دي أراسكايتا - جيرسون - لويز أراوخو.

خط الهجوم: بيدرو.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم هولندي، بقيادة الحكم الدولي داني ماكيلي.

وجمعت افتتاحية المجموعة الرابعة بين تشيلسي ولوس أنجلوس الأمريكي، وجاءت النتيجة لصالح أسود لندن بهدفين نظيفين، ليوجهوا رسالة قوية لرفقاء المجموعة بأنهم الأقرب للعبور.