محكمة أرجنتينية تسمح للرئيسة السابقة فرنانديز بقضاء عقوبة الفساد في منزلها

وافقت محكمة اتحادية أرجنتينية اليوم الثلاثاء، على طلب الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بقضاء حكم بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد في منزلها في بوينس آيرس.

وقرر القضاة بأن فرنانديز (72 عاما) يمكنها قضاء العقوبة في السكن الذي تعيش فيه مع ابنتها وحفيدتها، مستشهدين بسنها وأسباب أمنية. وكانت فرنانديز ضحية لمحاولة اغتيال قبل ثلاث سنوات.

وجاء في القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشييتد برس (أ ب)، أن المحكمة قالت إن فرنانديز "يجب أن تبقى في العنوان المسجل، وهو التزام لا يجوز لها مخالفته إلا في حالات استثنائية".

وفي الأسبوع الماضي، أيدت المحكمة العليا في الأرجنتين حكم فرنانديز في قرار منعها بشكل دائم من تولي المناصب العامة بسبب إدانة الفساد التي وجدت أنها وجهت عقودا حكومية إلى صديق عندما كانت السيدة الأولى والرئيسة.

وقد ترك الحكم المثير للجدل فرنانديز، الزعيمة الكاريزمية والمثيرة للجدل بشدة في الأرجنتين، عرضة للاعتقال، ودفع مؤيديها إلى النزول إلى شوارع بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، وإغلاق الطرق السريعة الرئيسية احتجاجًا.

وتورطت فرنانديز في قضايا فساد متعددة خلال فترة ولايتها. وقد أدينت في عام 2022 بالفساد في قضية تركزت على 51 عقدا حكوميا للأشغال العامة منحت لشركات مرتبطة بـ لازارو بايز، رجل أعمال مدان في مجال البناء وصديق للزوجين الرئاسيين، بأسعار أعلى بنسبة 20% من المعدل القياسي في مشروع كلف الدولة عشرات الملايين من الدولارات.

وتواجه فرنانديز سلسلة من المحاكمات القادمة الأخرى بتهم الفساد.