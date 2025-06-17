صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب تحسبا لوصول صواريخ إيرانية

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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب تحسبا لوصول صواريخ إيرانية.

وفي وقت سابق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية قولها إن الحديث يدور عن عدد محدود من عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن المنطقة المستهدفة التي أطلقت فيها صفارات إنذار تمتد من بئر السبع جنوبا لهرتسيليا شمالا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش طلب من الإسرائيليين الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن صاروخا إيرانيا سقط في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى إطلاق صواريخ اعتراضية لصد الصواريخ الإيرانية، مؤكدة إطلاق نحو 10 صواريخ من إيران حتى الآن والدفاع الجوي بدأ اعتراضه.