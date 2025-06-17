الصين تدعو لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل

تدعو الصين، الدول ذات النفوذ لبذل المزيد من الجهود لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسكان طهران بإخلائها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جياكون، في بكين لدى سؤاله حول منشور ترامب، إن سكب الزيت على النار لن يساعد في تهدئة الوضع، ولكن سيفاقم الصراعات.

وكان ترامب، قد كتب عبر منصته "تروث سوشيال" قبل مغادرة قمة مجموعة السبع في كندا: "لقد قلت أكثر من مرة، على الجميع إخلاء طهران على الفور".

وقال جو، إن الصين تدعو جميع الأطراف المعنية -خاصة الدول التي لها تأثير خاص على إسرائيل- "باتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع المتوتر".