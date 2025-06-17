النرويج: هجمات إسرائيل على إيران تتعارض مع القانون الدولي

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اعتبر نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس كرافيك، الثلاثاء، أن هجمات إسرائيل على إيران "تتعارض مع القانون الدولي".

جاء ذلك في تصريحات للمسؤول النرويجي، الذي يتواجد في الولايات المتحدة لقناة " إن آر كي" النرويجية، حول العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأشار كرافيك إلى "خطورة هجمات إسرائيل على الأمن الإقليمي والعالمي"، قائلاً: "هجوم إسرائيل على إيران يتعارض مع القانون الدولي".

ودعا كرافيك الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا و592 مصابا، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.