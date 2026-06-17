سجل جواو نيفيز، لاعب منتخب البرتغال، رقما قياسيا بعدما أحرز هدفا ضد الكونغو الديمقراطية.

ويلعب منتخب البرتغال مع الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وبات نيفيز ثالث أصغر لاعب يسجل للبرتغال في تاريخ مشاركتهم في بطولة كأس العالم.

ووفقًا لإحصائيات «أوبتا»، لا يتفوق على نيفيز في هذا الإنجاز سوى الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي سجل في مونديال 2006 بعمر 21 عامًا و132 يومًا، وجونسالو راموس الذي هز الشباك في نسخة 2022 وهو بعمر 21 عامًا و169 يومًا.

يشارك منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 وهو يحمل آمالًا كبيرة في تحقيق اللقب العالمي الأول في تاريخه، بعدما تأهل إلى البطولة عقب تصدره مجموعته في التصفيات الأوروبية. ويعتمد المنتخب البرتغالي على مزيج من الخبرة والشباب، بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي يخوض نسخة جديدة من المونديال سعيًا لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا، ويطمح لتجاوز دور المجموعات والمنافسة بقوة على اللقب.

وتُعد البرتغال من المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدًا في البطولة بفضل امتلاكها العديد من النجوم في مختلف المراكز، إلى جانب الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الفريق خلال مشاركاته الأخيرة في البطولات الكبرى.

وتبقى أفضل نتائج البرتغال في كأس العالم تحقيق المركز الثالث عام 1966 والمركز الرابع في نسخة 2006، فيما يسعى الجيل الحالي لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم البرتغالية وتحقيق الإنجاز الأكبر بحصد الكأس الذهبية.