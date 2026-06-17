فانس: هدف ترامب لم يكن يوما تنصيب رضا بهلوي زعيما لإيران

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يسعَ في أي وقت من الأوقات لإعادة رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، إلى السلطة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه الصحفية الأمريكية ميغين كيلي وبُثتها عبر قناتها على منصة "يوتيوب"، مساء الثلاثاء، حيث استعرض فانس ملامح سياسة إدارة ترامب تجاه طهران.

وأوضح فانس أن ترامب لا يهدف إلى "تغيير النظام" في إيران، مؤكداً بالقول: "لم يقل الرئيس الأمريكي يوماً إن هدفه هو تنصيب رضا بهلوي زعيماً جديداً لإيران".

ورضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، وهو مقيم في الولايات المتحدة منذ حدوث الثورة في إيران عام 1979.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن أي تحرك أو انتفاضة من الشعب الإيراني ضد الإدارة الحالية هو قرار يعنيه وحده.

وأشار إلى أن ترامب يرى أنه "إذا أراد الشعب الإيراني الانتفاض فهذا أمر عظيم، لكنه شأنهم الخاص، وقضية تخص الشعب الإيراني وحكومته".

ولفت فانس إلى أن ما ترمي إليه الولايات المتحدة هو إنهاء برنامج إيران النووي "عبر الوسائل الدبلوماسية، أو العسكرية إذا دعت الحاجة".

ووصف مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران بأنها "اتفاق سلام إقليمي"، سيشمل إلى جانب إيران كلاً من دول الخليج، وإسرائيل، ولبنان.

وتابع قائلاً: "إذا وفت إيران بالتزاماتها، فسينتج عن ذلك اتفاق حقيقي لمنطقة الشرق الأوسط. وخلاف ذلك، لن تحصل على أي مكاسب اقتصادية".

وأكد أن جني إيران للمكاسب الاقتصادية مشروط بتغيير سلوكها، مشدداً على أن أنشطة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش ستشكل الركائز الأساسية للاتفاق.

والأحد الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي.

ومن المقرر، وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق في سويسرا، الجمعة المقبلة بتاريخ 19 يونيو 2026، على أن يعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.

وفي حين لم يكشف الجانب الأمريكي تفاصيل الاتفاق كاملة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق، وإنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.