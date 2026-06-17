 ويسا يسجل أول أهداف الكونغو الديموقراطية في تاريخ كأس العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ويسا يسجل أول أهداف الكونغو الديموقراطية في تاريخ كأس العالم

رائد سمير
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 9:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 9:01 م

تمكن يوان ويسا، لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية من تسجيل أول أهداف فريقه في تاريخ بطولة كأس العالم، وذلك مباراة الكونغو في النسخة الجارية 2026.

ويواجه منتخب الكونغو الديموقراطية نظيره، البرتغال، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب تكساس، لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وبعدما تقدم منتخب البرتغال في النتيجة بالدقيقة الخامسة عن طريق لاعب خط الوسط، جواو نيفيز، نجح فريق الكونغو الديموقراطية في معادلة النتيجة، بالثواني الأخيرة.

وسجل يوان ويسا هدف التعادل للكونغو الديموقراطية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد كرة عرضية، قابلها مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، برأسية قوية في الشباك.

ويعد ذلك هو الهدف الأول لمنتخب الكونغو الديموقراطية في تاريخ بطولة كأس العالم، إذ شارك من قبل باسم زائير، ولم يتمكن حينها من تسجيل أي هدف.


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