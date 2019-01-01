الفلبين تحظر استيراد لحوم الخنازير من ألمانيا

فرضت الفلبين حظرًا على استيراد لحوم الخنازير من ألمانيا، معربة عن قلقها إزاء تطبيق إجراءات سلامة الغذاء، في واحدة من أكبر مصدري لحوم الخنازير في العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الدول الآسيوية من أجل وقف انتشار فيروس خنازير قاتل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلبينية أوقفت اعتبارا من الثاني من شهر يوليو الجاري، وبشكل مؤقت، استيراد لحوم الخنازير من مصانع اللحوم بألمانيا في ظل وجود ثغرات في نظام الفحص والتفتيش بها، وفق تقرير مرفوع إلى منظمة التجارة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن عملية فحص جرت مؤخرا ثبت من خلالها وجود عظام لحوم خنازير واردة من بولندا، مصابة بفيروسات حمى الخنازير الأفريقية، وجدت طريقها إلى الشحنات الألمانية.

وأوضح التقرير عدم انتشار فيروس حمى الخنازير في ألمانيا، ولكن الخطوة الفلبينية تبرز كيفية لجوء الدول إلى تعزيز الإجراءات لاحتواء فيروس قاتل يصيب الحيوانات عبر القارة الأسيوية، ويوجد الفيروس أيضا في شرق أوروبا، كما أن بلجيكا أعلنت عن العثور على حالات إصابة به مطلع العام الماضي.

وقالت الفلبين: "إن هناك حاجة إلى منع دخول فيروس حمى الخنازير إلى البلاد لحماية الخنازير المحلية من الإصابة به".

ولم تعلق وزارة الزراعة الألمانية على التقرير المرفوع إلى منظمة التجارة العالمية.

ووفقًا لوكالة بلومبرج، تعد ألمانيا أكبر دولة بالاتحاد الأوروبي منتجة للحوم الخنازير ، وهى واحدة من أكبر مصدري هذه اللحوم في العالم، وفقا لبيانات الأمم المتحدة لعام 2016.