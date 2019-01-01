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وجه الإسباني تيتو جارسيا، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، رسالة اعتذار للجماهير المصرية، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وقال تيتو في تصريحات عبر قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر قدم أفضل مبارياته أمام جنوب أفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفراعنة أفضل ما لديهم.

وأضاف المدرب المساعد السابق للمنتخب الوطني: «كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي».

في سياق ذي صلة، دافع جارسيا، عن تغييرات الجهاز الفني في مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال جارسيا : "لم نخطئ في التغيير، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في أفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط".

وواصل: "الخطأ حدث نتيجة الضغط العالي من اللاعبين في الخط الدفاعي، أما التغيير فلم يتسبب في مشكلة للمنتخب".

وأشار إلى أن جنوب أفريقيا فريق ممتاز وسجل في منتخب مصر بآخر 4 دقائق من اللقاء ولم يتمكن المنتخب الوطني من التعويض.