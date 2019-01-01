مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: الإيبولا يشكل تهديدا إقليميا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن وباء إيبولا في الكونغو يعد "حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي".

ويأتي قرار منظمة الصحة العالمية في أعقاب توصية صادرة عن لجنة خبراء اجتمعت اليوم الأربعاء في جنيف، وأكد روبرت ستيفان، رئيس اللجنة أن الوباء لايرقى إلى مستوى تهديد عالمي، ولكنه يشكل تهديدا إقليميا".

وتثور شبهات حول إصابة 22 شخصًا بالمرض، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة فى الكونغو اليوم، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض فى المركز الحضري بالقرب من الحدود مع رواندا خلال عطلة الأسبوع.

ووفق قرار منظمة الصحة العالمية، دعت المنظمة الدول المجاورة إلى تعزيز تنسيق الجهود لمواجهة المخاطر، و" تحسين إجراءات اكتشاف حالات الإصابة القادمة من الخارج".

وأضافت المنظمة قائلة إنه لاينبغي قيام أى دولة بإغلاق حدودها أو فرض أى قيود على السفر والتجارة".