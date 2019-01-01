إيطاليا تضبط أسلحة وصاروخًا يستخدمه الجيش القطرى لدى جماعات يمينية متطرفة

ضبطت الشرطة الإيطالية، أمس الأول، أسلحة متنوعة لدى جماعات يمينية متطرفة صاروخ جو ــ جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطرى، كما اعتقلت ثلاثة أشخاص فى العملية ذاتها.

وأوقفت السلطات الإيطالية 3 أشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عاما يدعى فابيو ديل بيرجيولو كان قد ترشح فى السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب «فورزا نوفا» الفاشى، حيث عُثر فى منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات للزعيم النازى أدولف هتلر.

وقالت الشرطة الإيطالية إنه «خلال العملية تم ضبط صاروخ جو ــ جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطرى»، فى إشارة إلى صاروخ «ماترا» الذى يزن 245 كيلوجراما.

ويبلغ طول الصاروخ نحو 3 أمتار وتم تصنيعه فى فرنسا، كما أنه معروض للبيع بسعر نحو نصف مليون يورو وكان بالفعل موضع اهتمام، وفقا لصحيفة «إيل مانيفيستو» الإيطالية.

إلى ذلك، قالت الشرطة الإيطالية إن الصاروخ كان «بدون شحنة متفجرة، ولكنه قابل لإعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين فى هذا المجال». وشملت الاعتقالات الأخرى مواطنا سويسريا (42 عاما) وإيطاليا (51 عاما)، متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذى عثرت عليه الشرطة فى مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمى بمقاطعة بافيا (شمال إيطاليا).