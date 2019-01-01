تنصيب أنيجريت كرامب - كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية الأسبوع المقبل

يعقد البرلمان الألماني (بوندستاج) يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٤ يوليو، جلسة طارئة لتنصيب وزيرة الدفاع الجديدة زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب - كارينباور.

وقال متحدث باسم إدارة البرلمان في برلين اليوم الأربعاء إن جلسة البرلمان الطارئة لن تنعقد في مبنى "الرايشستاج"، حيث تُجرى أعمال تجديد، بل في مبنى باول لوبه الذي يقع على بعد أمتار قليلة من "الرايشستاج" ويضم مكاتب لنواب برلمانيين وقاعات اجتماعات.

يذكر أنه تم تحديد موعد التنصيب الأربعاء القادم لحين استدعاء نواب البرلمان البالغ عددهم 709 نواب، من عطلاتهم الصيفية.

وقد تم اختيار زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنجريت كرامب - كارينباور، لتكون وزيرة الدفاع الجديدة خلفا لرئيسة وزراء الاتحاد الأوروبي المنتخبة أورسولا فون دير لين، التي تم انتخابها أمس كرئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.