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نفت شبكة بي ان سبورتس تعيين الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي، وذلك على الرغم من الإعلان الرسمي من الكاف.

وكانت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي عبر صفحة تويتر قد أعلنت أمس الثلاثاء تعيين فيكتور جوميز لإدارة نهائي كأس الأمم دون الكشف عن طاقمه المعاون.

وكتبت الصفحة الرسمية لشبكة بي ان سبورتس الإخبارية بتويتر :"مصادر لبي ان سبورتس: خبر تعيين الجنوب إفريقي فيكتور غوميش الذي أورده حساب الكاف على تويتر غير صحيح".

وأضاف الحساب الرسمي مؤكدًا :"مصادر لـbeIN SPORTS: الكاف سيكشف اليوم عن هوية الحكم الذي سيدير موقعة النهائي بين الجزائر والسنغال".

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم على ستاد القاهرة يوم الجمعة المقبلة.