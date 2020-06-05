الإصابات بكورونا تتجاوز مليون حالة في الهند وتسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند حاجز المليون حالة، مع تسجيل 34 ألف و956 إصابة جديدة، ووفاة 687 شخصا، في أعلى معدل يومي للوفيات جراء المرض تشهده البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الاتحادية الهندية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها منذ بدء الجائحة بلغ 1003832 حالة مع 25 ألف و602 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من المرض 635 ألف و756 شخصا، بما يمثل 34ر63 بالمئة من إجمالي الإصابات. وما تزال هناك 342 ألف و473 حالة إصابة نشطة بالمرض في الوقت الحالي.

وارتفع معدل الإصابات بأسرع وتيرة له منذ بدأت الهند تخفيف الاغلاق في منتصف مايو، بما في ذلك استئناف تشغيل المواصلات الداخلية، وإعادة فتح أماكن العمل والأسواق.