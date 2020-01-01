مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب تويتر بإطلاعه بشأن اختراق حسابات

طالب رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي موظفي تويتر بإطلاع اللجنة بحلول 23 يوليو على طبيعة اختراق حسابات شخصيات بارزة الأسبوع الجاري، حيث بدأ أعضاء المجلس في فرض رقابة فيما يجري مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) تحقيقا.

وشهدت شخصيات مؤثرة مثل الرئيس السابق باراك أوباما، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، ومؤسس شركة تسلا إيلون موسك، والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، ومغني الراب كانييه ويست، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس وغيرهم، اختراق حساباتهم على موقع تويتر لفترة وجيزة، وتم نشر رسالة تتعلق بالاحتيال عن طريق العملة الإلكترونية المشفرة بيتكوين.

وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي أنه يحقق في الحادث، قائلا في بيان أرسله إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني "يبدو أن الحسابات قد تم اختراقها لاستدامة الاحتيال باستخدام العملات الرقمية".

وقال عضو مجلس الشيوخ روجر ويكر في رسالة إلى رئيس شركة تويتر جاك دورسي: "لا يمكنني المبالغة في مدى ما نشعر به من القلق إزاء هذه الواقعة، سواء من حيث آثارها أو الإخفاق الواضح للضوابط الداخلية لتويتر في منعها".

وأشار ويكر إلى أن الاختراق يبدو أن هدفه تحقيق مكاسب مالية، ولكن يمكن استخدام نفس الأساليب لأغراض أكثر بشاعة.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إنه بصدد إصدار توجيهات بإجراء "تحقيق كامل" من قبل الولاية في الاختراق، حيث أثار مخاوف بشأن الأمن السيبراني في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقال كومو في بيان صحفي:"إن اختراق تويتر والاستيلاء على نطاق واسع على حسابات تويتر تم التحقق منها أمر مثير للقلق للغاية ويثير مخاوف بشأن الأمن السيبراني لأنظمة الاتصالات لدينا".