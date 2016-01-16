بيسيرو: أخطأت بالرحيل عن الأهلي

اعترف البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للأهلي، بأنه أخطأ عندما ترك تدريب النادي وانتقل إلى تولي المسؤولية الفنية لبورتو البرتغالي.

وقال بيسيرو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «لم أنسى التدريب الأول مع الأهلي، الجماهير توافدت على ملعب التتش وقتها وكان المنظر رائعا للغاية ولا يمكن أن أنساه، كل شيء في الأهلي كان احترافي بشكل كبير وأخطات بالرحيل عن النادي».

وعن رحيله عن الأهلي، أوضح المدرب البرتغالي: «إدارة نادي بورتو ضغطت عليا بقوة ودفعت الشرط الجزائي لذلك رحلت عن الأهلي، ما دفعني للرحيل أيضا هو موقف جماهير الأهلي في مباراة سموحة، فكان الوضع والمنظر غريبا للغاية لذلك قررت الرحيل في ظل ضغط إدارة بورتو».

وأوضح رأيه في أحمد حمدي لاعب الأهلي الذي صعده للفريق الأول: "في هذا التوقيت الأهلي كان يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين وأتذكر لاعبين كانوا جزء هام من المنتخب الوطني لكن كنت أعتقد أن هذا اللاعب يستطيع أن يقدم مشوارًا جيدًا لكني لا أعلم ما الذي حدث له."

كما واصل الحديث عن اللاعب واعجابه به: "في هذا التوقيت عندما انتقلت إلى براجا حاولت التعاقد معه من أجل الانضمام لي في الفريق."

أما عن رأيه في صالح جمعة فقد قال: "لا أعلم لماذا لا يلعب صالح جمعة مع الأهلي في الوقت الحالي، وهو لاعب صاحب موهبة كبيرة ويستطيع أن يقود الفريق في أي مركز، لكن إن كنت في مصر وأتابعه يمكن أن أحلل لماذا لا يلعب، كل ما يمكن أن أقوله أنه لاعب موهوب."

وتولى جوزيه بيسيرو تدريب الأهلي في موسم 2015-2016 لفترة قصيرة قبل أن يرحل من أجل تدريب بورتو البرتغالي.