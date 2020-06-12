روسيا تنصح منتجي النفط باستخدام البراميل الإضافية للاستهلاك المحلي

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، إن وزارة الطاقة الروسية تنصح منتجي النفط باستخدام براميل النفط الإضافية لشهر أغسطس في الاستهلاك المحلي.

وأضاف سوروكين في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، أنه يمكن روسيا اعتبارا من أغسطس زيادة إنتاجها من النفط الخام بنحو 500 ألف برميل يوميا إلى 99ر8 مليون برميل يوميا، وذلك بالتماشي مع اتفاق تحالف "أوبك بلس".

وأوضح نائب وزير الطاقة الروسي أن الطلب المحلي على المنتجات النفطية المكررة ارتفع بشكل ملحوظ في شهر يوليو الحالي مع بدء تخفيف تدابير الإغلاق، وذلك بعد انخفاض بنحو 40 بالمئة في شهر أبريل.

وأشار سوروكين إلى زيادة الطلب على الوقود نتيجة قضاء المواطنين لعطلة الصيف داخل البلاد.

ومضى نائب وزير الطاقة الروسي قائلا إن حجم إنتاج البنزين من مصافي النفط لشهر يوليو من العام الحالي فاق حجم إنتاج البنزين لعام 2019.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن روسيا تتوقع أن تصل صادراتها من البنزين في شهر يوليو عند حوالي 115 ألف طن، وهو أدنى مستوى تسجله صادرات البنزين الروسية منذ يناير 2019.

وسجلت صادرات الديزل في شهر يوليو حوالي 16ر2 مليون طن، وهو أدنى مستوى تسجله صادرات الديزل الروسية منذ شهر يناير2019.