 أمريكا تفرض عقوبات ضد نجل رئيس نيكاراجوا - بوابة الشروق
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أمريكا تفرض عقوبات ضد نجل رئيس نيكاراجوا

امريكا
امريكا
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 9:50 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 9:50 م
فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عقوبات مالية على شخصين من نيكاراجوا، بينهما نجل الرئيس دانيال أورتيجا، كجزء من حملة ضغط ضد حكومة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وأعلنت الحكومة الأمريكية تجميد أصول خوان كارلوس أورتيجا في الولايات المتحدة. كما فرضت عقوبات على شركة اتصالات مرتبطة به.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذا الإجراء يتعلق بالفساد وقمع الديمقراطية.

وفرضت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة عددا من العقوبات على عدد من الشخصيات في نيكاراجوا، من بينهم أبناء آخرين للرئيس وكبار المسؤولين العسكريين.

وبالإضافة إلى ادعاءات  بالفساد وارتباطه بالجريمة المنظمة، تريد الولايات المتحدة من أورتيجا إجراء انتخابات نزيهة.

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