كوريا الجنوبية توافق على تجارب المرحلة الأولى لعلاج فيروس كورونا

وافقت كوريا الجنوبية على المرحلة الأولى من التجارب السريرية لمادة الأجسام المضادة التي تعالج فيروس كورونا المستجد لشركة "سيلتريون" الكورية الجنوبية.



وأوضحت وزارة الغذاء والدواء وفقًا لوكالة سلامة الأدوية في البلاد اليوم الجمعة- إن تلك الخطوة لاختبار المادة /سي تي-بي59/ تمثل المرة الأولى التي يتم فيها إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام مادة علاجية مصنوعة محليًّا عن طريق إعادة التركيب الجيني للأجسام المضادة على الأشخاص.



وقالت الوزارة: إنه سيُسمح للشركة باستخدام المادة /سي تي-بي59/ على 32 متطوِّعًا صحيا لمعرفة ما إذا كانت آمنة وليس لها آثار جانبية، وسيتم إجراء الاختبارات في مستشفى جامعة "تشونج نام" الوطنية، وإذا نجحت الاختبارات الأولية التي يجب إكمالها بحلول الربع الثالث من العام الحالي، فستقوم شركة الأدوية بإجراء التجارب السريرية للمرحلتين الثانية والثالثة بعد ذلك، وإذا كانت جميع البيانات التي تم جمعها إيجابية، فيمكن أن يبدأ الإنتاج بعد ذلك.



وأضافت الوزارة، التي تسعى جاهدة من أجل الحصول على دواء علاجي محلي الصنع، إنه إذا سارت الأمور على ما يرام فيمكن أن تبدأ شركة سيلتريون في إنتاج كميات كبيرة من الدواء في النصف الأول من عام 2021. وقد يكفي الناتج الأولي لعلاج 5 ملايين شخص.



وقالت الشركة، إن المادة /سي تي-بي59/ ظهرت فعالية في علاج شكل متحور من فيروس كورونا الجديد المنتشر في البلاد.