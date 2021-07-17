أشرف صبحي: الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وفاز فريق النادي الأهلي على منافسه فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا والتي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

أشاد أشرف صبحي بأداء لاعبي النادي الأهلي طوال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، واصرارهم على الفوز في مباريات البطولة بمختلف مراحلها حتي حسم لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبيناً أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية المختلفة فى سبيل تنفيذ برامجها لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.

ويُجري وزير الشباب والرياضة عدة اتصالات هاتفية مع محمود الخطيب، و سفير مصر لدي المغرب للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة.

ومن المقرر، أن يقوم أشرف صبحي باستقبال رسمي لبعثة النادي الأهلي بمطار القاهرة الدولي صباح غد الأحد فور وصولهم من المغرب، وذلك في إطار تشجيعه ومؤازرته للفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية المختلفة.