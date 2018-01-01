البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقا بالصومال

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقًا وسط مدينة جوهر بالقرب من القصر الرئاسي لولاية هيرشبيلى بالصومال، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين، من بينهم مسؤولون حكوميون، فضلًا عن تدمير المباني المجاورة.

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية عبرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية كافة، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع الصومال في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتجفيف منابعها المالية.